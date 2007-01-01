



Компания «Балтика-Баку» переименована в Carlsberg Azerbaijan

2017 Февраль 15 ( Среда ) 13:39:03

Накануне было принято решение о переименовании ООО «Балтика-Баку» в ООО «Карлсберг Азербайджан», говорится в сообщении компании.

« Этот шаг проведен с целью дальнейшей интеграции компании в Carlsberg Group, частью которой является пивоваренный завод в Азербайджане, и унификации фирменного стиля с другими компаниями группы. Организационно-правовая форма и реквизиты компании не изменяются, за исключением наименования.

Компания не прекращает своей деятельности, и в дальнейшем будет продолжать исполнять все свои обязательства. Все права и обязанности ООО «Балтика-Баку» перейдут к правопреемнику – ООО «Карлсберг Азербайджан», - отмечается в пресс-релизе.

* Завод располагается в городе Хырдалан, в 10 километрах от столицы Азербайджана. Он входит в Carlsberg Group c 2008 года, и в мае 2009 года завод был открыт после реконструкции. Являясь лидером пивоваренной отрасли страны с долей рынка около 75%, компания является одним из крупнейших предприятий не сырьевого сектора Азербайджанской Республики и местом работы сотен граждан.

Выплачивая ежегодные налоговые отчисления в размере 15-20 млн. AZN и благодаря полностью транспарентному ведению бизнеса с 2015 года, компания получила статус «налогового партнера» Министерства Налогов АР. Производственная мощность завода — 10 млн. декалитров в год. Компания обеспечивает рабочими местами порядка 190 человек и около 400 опосредовано (дистрибьюторы, агентства, подрядчики). Общая сумма инвестиций компании в развитие завода составляет более 47 млн. AZN. Компания выпускает пиво таких популярных брендов как Xırdalan, Tuborg, “Балтика 7”, “Балтика 0”, “Балтика 9”, Xırdalan Draft, Kuler, Əfsanə, “Жигулевское фирменное”.

**Carlsberg Group – одна из крупнейших пивоваренных компаний в мире, основанная в 1847 году и владеющая широким портфелем брендов пива и других напитков. Штаб-квартира компании расположена в Копенгагене, столице Дании. Carlsberg Group принадлежат заводы в десятках стран трех крупных регионов мира – Западной Европы, Восточной Европы и Азии, и ее продукция представлена в 150 странах. Портфель компании насчитывает более 140 марок пива. Общее количество сотрудников Группы более 42 000. Более подробная информация размещена на сайте компании: www.carlsberggroup.com