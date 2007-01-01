



Укрепление маната результат личных интересов – эксперт

2017 Февраль 14 ( Вторник ) 14:28:36

На валютном аукционе 14 февраля предложение составило 35 млн. долларов, а спрос 37 млн. долларов, сказал исполнительный секретарь правления движения «Республиканская альтернатива» (РЕАЛ), экономист Натиг Джафарли.

«Несмотря на то, что спрос превысил предложение на 2 млн. доллара, курс доллара упал с 1,7301 до 1,7296 манат. Плавающий курс таким не бывает. Это результат узкого, временного личного интереса», сказал Н.Джафарли.

Напомним, что после продолжительного роста курса доллара, начавшегося со средины октября 2016 года, в феврале 2017 года манат резко укрепился. В феврале национальная валюта укрепилась на 19 гяпик с 1,92 до 1,72967 манат за доллар. --71D--