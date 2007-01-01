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Экономика и финансы 2017
Доллар чуть «упал»

Доллар чуть «упал»

2017 Февраль 14 ( Вторник )  13:22:30
English Azərbaycan

На валютном аукционе Центробанка 14 февраля курс доллара понизился  с 1,7301 до 1,7296 манат.

В аукционе принял участие Госнефтефонд.

В целом, за февраль курс доллара понизился к манату на 19 гяпик.

Так, 1-го февраля курс доллара составлял 1,92 манат.

Параллельно с этим падает и курс евро. В феврале курс общеевропейской валюты упал с 2,0719 до 1,8358 манат.

Коммерческие банки покупают доллар у населения в интервале 1,68-1,73 манат, а продают за 1,74-1,76 манат.

Евро в коммерческих банках можно купить в интервале 1,8570-1,92 манат, а продать  за 1,80-1,83 манат.

При этом эксперты считают спекулятивным нынешнее укрепление маната, подчеркивая, что для этого нет экономического основания. –71D-

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