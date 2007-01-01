



4,3 млн. манат на дорогу к Джоджуг Марджанлы

2017 Февраль 11 ( Суббота ) 12:31:43

В пятницу глава государства издал распоряжение о выделении 4,3 млн. манат на строительство автомобильной дороги к селу Джоджуг Марджанлы Джабраильского района.

Как известно, правительство начало широкую кампанию по возвращению населения в это село, освобожденное от армянской оккупации. Отметим, что длина дороги всего 9 км.

Ранее глава государства выделил еще 4 млн. манат на строительство 50 жилых домов, школы и необходимой инфраструктуры в это селе. -02D-