



Минэкологии предупреждает туристические компании

2017 Февраль 11 ( Суббота ) 13:10:09

Минэкологии и природных ресурсов выступило с заявлением в связи с незаконной охотой на территории страны иностранных туристов, в особенности, арабов. Эта структура активизировалась после того, как в СМИ и соцсетях распространилась в этой связи информация и видеоматериал.

Анализ распространенных фото и видеосъемок указывает на то, что часть из них проводилась в Азербайджане.

В осенне-зимний период на охоту местных и иностранных охотников в рамках закона выделяется соответствующая квота. Исходя из международных обязательств и конвенций, к которым Азербайджан присоединился, в том числе решения Кабмина от 30 сентября 2004 года, иностранцам и лицам без гражданства охота разрешена.

Анализ, проведенный министерством показал, что показанные на видеосъемках животные и птицы не являются видами, включенными в «Красную книгу».

Что касается квоты на охоту, то местным охотникам в течение одного дня позволяется охота на водных птиц в количестве до шести, иностранным гражданам в течение пяти охотничьих дней на 10 птиц. Местные охотники могут охотиться на одного зайца, а иностранные на двух. Иностранные охотники в большинстве случаев охотятся группами.

Министерство анализирует и деятельность туристических компаний, организующих для иностранцев охоту. Туристические компании заранее предупреждены и проинструктированы.

Минэкологии сообщает, что в этом охотничьем сезоне за нарушение охотничьих правил было оштрафовано 16 охотников-туристов их арабских стран. На основе представления министерства они были выдворены из страны. -- 08D--