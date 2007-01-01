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Экономика и финансы 2017
Металлургические предприятия могут быть перемещены за черту города

Металлургические предприятия могут быть перемещены за черту города

2017 Февраль 11 ( Воскресенье )  13:10:37
English Azərbaycan

Кабинет министров принял 6-го февраля постановление (https://goo.gl/qklwDh) «О видах мер защиты и случае их применения в зонах высокой вероятности происшествий с потенциалом опасности природного и техногенного характера». В документе отмечена целесообразность размещения металлургических предприятий за чертой городов. Эти предприятия могут быть размещены в промышленных зонах.

Предприятия металлургической промышленности занимают большую территорию. В случае происшествия пожара время пребывания противопожарной команды во многом будет зависеть от количества въездных путей и их состояния. В постановлении подчеркивается, что в некоторых действующих и новых металлургических предприятиях не выполняются правила технической и пожарной безопасности.

Отметим, что на территории города Баку имеется несколько металлургических предприятий, самым крупным из которых является ООО “Baku Steel Company”. В этом предприятии часто происходят взрывы, сопровождаемые человеческими жертвами и несчастными случаями.

В ООО “Baku Steel Company” не ответили на вопрос Turan о планах по перемещению сталелитейного завода за черту города Баку.   --08D--

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