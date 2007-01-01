



Аннулировано около 1000 договоров на аренду земли

2017 Февраль 11 ( Суббота ) 13:12:16

По инициативе Государственного комитета по вопросам имущества аннулировано 935 договоров на аренде земли в 46 районах страны. Речь идет о 200 тыс. га земли, которые не использовались по назначению, говорится в сообщении ведомства.

В результате мониторингов в городе Баку и регионах страны в 2016 году и с начала этого года выявлено около 4900 фактов нарушения земельного законодательства. По 1100 случаям составлены административные протоколы и применены штрафные санкции на общую сумму 580 тыс.манат.

ГКВИ разработал единую электронную базу аренды государственной и муниципальной земель.

Напомним, что президент Ильхам Алиев потребовал от правительства принять серьезные меры против нецелевого использования государственных земель и расторжения договоров по выявленным фактам нарушения земельного законодательства. --08D--