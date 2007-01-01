



В Генпрокуратуру направлены дела некоторых банков-банкротов

2017 Февраль 08 ( Среда ) 19:19:25

Фонд страхования вкладов, выполняющий функцию ликвидатора обанкротившихся банков, обратился в главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре, говорится в сообщении фонда.

Как передает Turan, причиной тому стали выявленные факты незаконной деятельности руководителей некоторых банков до аннулирования лицензии.

Фонд выявил, что в некоторых случаях лица, занимающие руководящие должности в этих банках, средства, полученные от продажи имущества клиентов банка, не направляли на покрытие кредитного долга или же на покрытие долга была направлена очень малая сумма. Помимо этого, было оформлено большое количество кредитов по ложным подписям на имя людей, которые не обращались в банк за кредитом.

Отметим, что в своем сообщении Фонд не указал конкретных лиц и банков, о которых идет речь.

Напомним, что на стадии ликвидации находятся «Royal Bank», «Bank of Azerbaijan», «Texnikabank», «Zaminbank», «Parabank», «Dekabank», «Kredobank», «Atrabank», «Qafqaz İnkişaf Bankı», «Bank Standard». --71D--