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Экономика и финансы 2017
На долю граждан приходится 92% сданного в эксплуатацию жилья

На долю граждан приходится 92% сданного в эксплуатацию жилья

2017 Февраль 11 ( Суббота )  13:15:23
English Azərbaycan

В 2016 году за счет собственных средств население построило 11,2 тыс. квартир общей площадью 1 млн. 544,6 тыс. квадратных метров, что составляет 92% сданного за год в эксплуатацию жилья, сказали Turan в Госкомстате.

Всего за прошлый год в Азербайджане сдано в эксплуатацию 1 млн. 677,1 тыс. кв. м жилья, из которых 78,6 тыс. кв. м приходится на долю квартир, построенные для вынужденных переселенцев.

В 2016 году на жилищное строительство было инвестировано 683,5 млн. манат, в том числе государством- 47,5 млн. манат. -- 08D--

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