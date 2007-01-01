



На долю граждан приходится 92% сданного в эксплуатацию жилья

2017 Февраль 11 ( Суббота ) 13:15:23

В 2016 году за счет собственных средств население построило 11,2 тыс. квартир общей площадью 1 млн. 544,6 тыс. квадратных метров, что составляет 92% сданного за год в эксплуатацию жилья, сказали Turan в Госкомстате.

Всего за прошлый год в Азербайджане сдано в эксплуатацию 1 млн. 677,1 тыс. кв. м жилья, из которых 78,6 тыс. кв. м приходится на долю квартир, построенные для вынужденных переселенцев.

В 2016 году на жилищное строительство было инвестировано 683,5 млн. манат, в том числе государством- 47,5 млн. манат. -- 08D--