



Укрепление маната носит спекулятивный характер – Самир Алиев

2017 Февраль 08 ( Среда ) 12:36:56

Для укрепления маната нет фундаментальных основ, считает член правления Общественного объединения «Содействия экономическим инициативам» Самир Алиев.

Как передает Turan, на своем профиле в социальной сети «Facebook» эксперт отметил, что процесс по укреплению маната не является долгосрочным и устойчивым.

«Этот процесс носит спекулятивный характер. Банки, у которых ограничены возможности кредитования, нашли новый источник прибыли и пытаются устранить убытки путем купли-продажи валюты», сказал он.

Эксперт подчеркнул, что каждый раз в начале года исполнение бюджетных расходов находится на низком уровне. В связи с малым объемом денежной массы, направленной на экономику, чувствуется дефицит маната. По его словам, в начале года потребность в долларе не бывает высокой.

При этом, С.Алиев отметил, что обесценивание маната создает трудности при выплате некоторых международных обязательств, которые следует оплатить из бюджета. В качестве примера, он указал часть долга Международного банка, который должен быть оплачен из госбюджета.

Эксперт считает, что Центробанк должен предотвращать спекуляцию вокруг маната.

«Укрепление маната процесс временный. Через некоторое время вновь начнется обесценивание маната», сказал он.

Отметим, что с начала февраля манат укрепился на более чем 9 гяпик с 1,92 манат за доллар 2 февраля до 1,8252 манат за доллар 8 февраля. --71D--