



Усиление маната временное явление – Натиг Джафарли

2017 Февраль 08 ( Среда ) 19:16:35

Усиление маната можно считать временным явлением и скоро обесценивание национальной валюты продолжится, считает исполнительный секретарь правления движения «Республиканская альтернатива» (РЕАЛ), экономист Натиг Джафарли.

В беседе с корреспондентом Turan, эксперт отметил, что в отличие от мировых финансовых рынков, где падение курса доллара связано с внутренними проблемами США и решениями президента Трампа, в Азербайджане это является результатом административных решений.

«Усилению маната нет экономических обоснований. Страна полностью импортозависимая. Азербайджан получает доллары только благодаря Госнефтекомпании», сказал он.

Экономист считает, что это результат ужесточения монетарной политики Центробанка. Сокращена денежная масса, фактически создается дефицит маната. Центробанк путем депозитных аукционов копит манат.

Н.Джафарли отметил, что со второй половины февраля начнется бюджетные расходования, в связи, с чем объем маната увеличится. По его словам, следует учесть, что в марте в связи с праздником Новруз, будет 9 нерабочих дней и многие предпочитают выезжать зарубеж. Это, по мнению экономиста, в свою очередь увеличит потребность в иностранной валюте.

Отметим, что после продолжающегося падения курса маната, которое началось с октября 2016 года, в начале февраля национальная валюта незначительно укрепилась.

В настоящее время при официальном курсе 1,9111 манат за доллар коммерческие банки покупают у населения американскую валюту за 1,86-1,88 манат, а продают 1,92-1,94 манат. --71D--