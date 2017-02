AZ

Экономика и финансы 2017

Авиакомпания Silk Way West Airlines закупает еще один Вoeing 747-8F 2017 Февраль 04

В этом году парк авиакомпании “Silk Way West Airlines” вырастет до семи авиалайнеров. Компания ожидает поставку ещё одного грузового самолета B747-8F, сообщает пресс-служба авиакомпании. В настоящее время флот авиакомпании Silk Way West Airlines насчитывает четыре самолёта Вoeing 747-8F и два самолёта Вoeing747-400F. Она выполняет регулярные полеты в различные регионы мира – Азию, Европу, Ближний Восток и Северную Америку, используя Международный аэропорт Гейдара Алиева в качестве транзитного хаба. Silk Way West Airlines начала свою деятельность в июне 2012 года. «Поставка нового грузового «Боинга» даст возможность авиакомпании расширить географию полетов», сказали Turan в авиакомпании. Отметим, что на днях прошла очередную аудиторскую проверку международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) на соответствие стандарту IOSA (IATA Operational Safety Audit) и продлила соответствующий сертификат еще на два года. Ранее соответствующий сертификат IOSA получил национальный пассажирский авиаперевозчик «Азербайджанские Авиалинии». --08D-- КОММЕНТАРИИ