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Экономика и финансы 2017
Подготовлен подробный план ликвидации 9 обанкротившихся банков

Подготовлен подробный план ликвидации 9 обанкротившихся банков

2017 Февраль 04 ( Пятница )  10:42:45
English Azərbaycan

Фонд страхования вкладов подготовил подробный план ликвидации 9 обанкротившихся банков – ОАО «Atrabank», ОАО «Kredobank», ОАО «Bank of Azerbaijan», «Qafqaz İnkişaf Bankı», ОАО «Texnikabank», ОАО «Zaminbank», ОАО «Royal Bank», ОАО «Gəncəbank», банк «Standart».   

Как передает Turan, фонд отправил планы по ликвидации в соответствующие судебные инстанции.

Подробный план ликвидации включает в себя финансовые отчеты с указанием активов и пассивов банка, квартальные отчеты с бывшими и прогнозируемыми доходами и расходами банка, отчет о судебных решениях, направленных на оплату требований банка и др.  --71D--

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