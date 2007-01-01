

Подготовлен подробный план ликвидации 9 обанкротившихся банков 2017 Февраль 04 ( Пятница ) 10:42:45

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Фонд страхования вкладов подготовил подробный план ликвидации 9 обанкротившихся банков – ОАО «Atrabank», ОАО «Kredobank», ОАО «Bank of Azerbaijan», «Qafqaz İnkişaf Bankı», ОАО «Texnikabank», ОАО «Zaminbank», ОАО «Royal Bank», ОАО «Gəncəbank», банк «Standart». Как передает Turan, фонд отправил планы по ликвидации в соответствующие судебные инстанции. Подробный план ликвидации включает в себя финансовые отчеты с указанием активов и пассивов банка, квартальные отчеты с бывшими и прогнозируемыми доходами и расходами банка, отчет о судебных решениях, направленных на оплату требований банка и др. --71D--