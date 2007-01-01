



Государство увеличило долю в Международном банке

2017 Январь 28 ( Суббота ) 12:32:32

Министерство финансов сообщило об увеличении доли правительства в ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА) с 54,96% до 76,73%.

Это произошло после дополнительной эмиссии акций банка на 600 млн. манат, говорится в сообщении ведомства.

В сообщении отмечено, что правительство Азербайджана продолжит оказание МБА поддержки в рамках мер, предусмотренных указом президента страны от 15 июля 2015 года.

Эти меры включают: продолжение выкупа оставшихся проблемных активов МБА, оказание в 2017 году банку капитальной поддержки в соответствии с финансовой отчетностью за 2016 год.

МБА на текущей неделе завершил процесс увеличения уставного капитала на 93,5% - до 1 млрд 241 млн 287 тыс. 248,06 манат за счет дополнительной эмиссии акций на 600 млн. манат.

Дополнительная эмиссия была разделена на 2 млрд 222 млн 222,223 тыс. акций номиналом в 0,27 манат за ценную бумагу.

МБА был создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана.

В 2015 году в МБА были вскрыты крупные финансовые нарушения и отток капитала за границу. Бывший руководитель МБА Джахангир Гаджиев был осужден на 15 лет лишения свободы. Вместе с ним к тюремным наказаниям были приговорены бывшие руководители ряда филиалов.

Гаджиеву следствием вменялось присвоение около 80 млн. манат, в то время, как суммы проблемных и невозвращенных кредитов банка достигли 6 млрд. манат.

В конце прошлого года за финансовые нарушения был уволен и преемник Гаджиева на посту председателя МБА Эльмар Мамедов. –06D—