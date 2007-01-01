



Определены ЦБ, которые могут быть использованы в качестве обеспечения ипотечных облигаций

2017 Январь 28 ( Суббота ) 12:20:30

Кабинет министров определил 25 января критерии определения страны, ценные бумаги которых могут быть включены в состав обеспечения ипотечных облигаций в качестве дополнительных активов.

Согласно решению, в состав обеспечения ипотечных облигаций в качестве дополнительных активов могут быть включены ЦБ следующих стран:

- страны Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), которые имеют долгосрочный кредитный рейтинг на уровне “BBB-” (по классификации (“Standard&Poor's” и “Fitch”) и “Baa3” (Moody's);

- страны, не являющимися членами OECD, имеющие долгосрочный кредитный рейтинг на уровне “AA-”(“Standard&Poor's” və “Fitch”);

- страны и их центральные банки, имеющие долгосрочный кредитный рейтинг на уровне “Aa3” (Moody's).

ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд» выпускает обеспеченные ипотечные облигации. Однако фонд не сообщает, конкретно какими ценными бумагами они обеспечены.

На днях АИФ объявил о выпуске процентных ипотечных облигаций на 50 млн. манат под 3% годовых. На первой стадии будут размещены облигации на 10 млн. манат. --08D--