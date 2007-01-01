Подписан указ о назначении торгпредов Азербайджана 2017 Январь 26 ( Четверг ) 20:54:00



Президент Ильхам Алиев 26 января подписал указ «О назначении торговых представителей в посольствах и консульствах Азербайджанской Республики в зарубежных странах». Институт торгпредов учреждается в целях более полной защиты и представления торгово-экономических интересов Азербайджана и местных экспортеров, расширения выхода национальной продукции на рынки зарубежных стран. Министру экономики поручено по согласованию с главой государства назначить торговых представителей в посольствах и консульствах Азербайджанской Республики в зарубежных странах. В функции торгпредов отнесены принятие мер по расширению торгово-экономических связей АР со страной пребывания, увеличению экспорта азербайджанских товаров и услуг, пропаганде бизнес-среды, и инвестиционных возможностей Азербайджана. Торгпред согласно указу, осуществляет свои функции в составе посольств и консульств, в которые назначен. Торгпред несет личную ответственность за выполнение порученных ему задач и подчиняется министру экономики Азербайджанской Республики. Торгпреды в консульствах будут подотчетны торгпредам в посольстве Азербайджана в данной сфере. Торговым представителям будет присуждаться дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса. –06D--