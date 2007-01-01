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Экономика и финансы 2017

Подписан указ о назначении торгпредов Азербайджана

2017 Январь 26 ( Четверг )  20:54:00

Президент Ильхам Алиев 26 января подписал указ «О назначении торговых представителей в посольствах и консульствах Азербайджанской Республики в зарубежных странах».

Институт торгпредов учреждается  в целях более полной защиты и представления торгово-экономических интересов Азербайджана  и местных экспортеров,  расширения выхода национальной продукции на рынки зарубежных стран.

 Министру экономики поручено  по согласованию с главой государства назначить торговых представителей в посольствах и консульствах Азербайджанской Республики в зарубежных странах.

В функции торгпредов отнесены принятие   мер по расширению торгово-экономических связей АР  со страной пребывания,  увеличению экспорта азербайджанских товаров и услуг, пропаганде бизнес-среды, и инвестиционных возможностей  Азербайджана.

Торгпред согласно указу,  осуществляет свои функции в составе посольств и консульств, в которые назначен.

Торгпред  несет личную ответственность за выполнение порученных ему задач и подчиняется министру экономики Азербайджанской Республики.

Торгпреды в консульствах будут подотчетны торгпредам в посольстве Азербайджана в данной сфере.

Торговым представителям  будет присуждаться дипломатический ранг  чрезвычайного и полномочного посланника второго класса. –06D--

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