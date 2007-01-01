



Импорт бытовых кондиционеров вырос в 5 раз

2017 Январь 28 ( Суббота ) 12:23:14

В январе-ноябре 2016 года Азербайджан импортировал из-за рубежа 77 тыс. 572 единиц бытовых кондиционеров. Это в 5,3 раза больше, чем за сопоставимый период предыдущего года, сообщает Государственный комитет по статистике.

За закупку кондиционеров импортеры выплатили около 19 млн. долларов, в 7,1 раза больше, чем в январе-ноябре 2015 года. Единица бытового кондиционера была оформлена на таможне в среднем по цене $224,7. Если учитывать резкое сокращение продажа в розничной сети, то это означает, что с 2016 года легализован весь импорт кондиционеров.

По данным ГКС, за 11 месяцев 2016 года в Азербайджан поставлено 84780 единиц стиральных машин, в 2,1 раза больше, чем за сопоставимый период 2015 года. Объем импорта составил свыше $15 млн. (+2,6 раза).

Примерно в два раза снизился импорт бытовых холодильников и составил 22,5 тыс. единиц ($6 млн., - 17,3%).

Если учитывать резкое сокращение продаж в розничной сети промтоваров, то это означает, что с 2016 года легализован весь импорт кондиционеров и стиральных машин.--08D--