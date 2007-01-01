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Экономика и финансы 2017
Кампания от Unibank Mobile продолжается

Кампания от Unibank Mobile продолжается

2017 Январь 26 ( Четверг )  15:25:07
Azərbaycan

На сегодняшний день необходимости приходить в банк за получением той или иной услуги нет. Большинством услуг Вы можете воспользоваться, используя свой телефон, предварительно загрузив  приложение Unibank Mobile. Использовать приложение не только удобно, но еще и выгодно! Так как многие услуги предоставляются вам абсолютно бесплатно! К примеру, в рамках кампании от Unibank, переводы между картами (за исключением использования кредитной линии) абсолютно бесплатны:

При переводе денег с карты на карту - комиссия 0%

При переводе денег с карты на счет-комиссия 0%

* При переводе с кредитной карты, комиссия взимается только за обналичивание

При переводе денег со счета на счет - комиссия 0%

При переводе денег со счета на карту - комиссия 0,5 %

При оплате коммунальных расходов-комиссия 0%

При оплате кредита - комиссия 0%

При пополнении «накопительного депозита»- комиссия 0%

Какие же преимущества предоставляет данное приложение своим пользователям?

  • Возможность следить за своими счетами в режиме онлайн!
  • Любая информация, любой перевод денег с карты на карту, блокировка или разблокировка карты и все это возможно одним кликом!
  • Оплачивайте любую услугу, будь то кредит, коммунальные услуги или оплата за интернет.  Введите свои ежемесячные оплаты в систему, и оплачивайте их автоматически.
  • Есть возможность удобно перевести деньги любому другу из Вашего списка контактов.
  • Здесь Вы можете получить любую интересующую Вас информацию по депозитам. Приложение UnibankMobile создает возможность для открытия депозитного счета, текущего счета и даже для оформления кредита под депозит. 
  • Спокойно переводите деньги с одного счета на другой и оплачивайте свои кредиты.  И все это не отрываясь от своих дел!

С помощью UnibankMobile вы сможете найти адреса любого филиала, любого терминала оплаты или банкомата, раньше всех узнать курсы валют и все  новшества и кампании банка. Мобильный банк UnibankMobile работает на платформах  İOS и Android.

Осуществите свою мечту всего одним кликом. Загрузите на свой смартфон UnibankMobile -  мобильный банк от Unibank (http://onelink.to/ffdbwf)

Подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az) или на странице Facebook (www.facebook.com/unibank.az) и  твиттер (https://twitter.com/unibank)

 UnibankMobile – легко, быстро, безопасно!

Unibank - банк для всех и каждого!

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