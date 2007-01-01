Кампания от Unibank Mobile продолжается

Кампания от Unibank Mobile продолжается2017 Январь 26 ( Четверг ) 15:25:07
На сегодняшний день необходимости приходить в банк за получением той или иной услуги нет. Большинством услуг Вы можете воспользоваться, используя свой телефон, предварительно загрузив приложение Unibank Mobile. Использовать приложение не только удобно, но еще и выгодно! Так как многие услуги предоставляются вам абсолютно бесплатно! К примеру, в рамках кампании от Unibank, переводы между картами (за исключением использования кредитной линии) абсолютно бесплатны:
При переводе денег с карты на карту - комиссия 0%
При переводе денег с карты на счет-комиссия 0%
* При переводе с кредитной карты, комиссия взимается только за обналичивание
При переводе денег со счета на счет - комиссия 0%
При переводе денег со счета на карту - комиссия 0,5 %
При оплате коммунальных расходов-комиссия 0%
При оплате кредита - комиссия 0%
При пополнении «накопительного депозита»- комиссия 0%
Какие же преимущества предоставляет данное приложение своим пользователям?
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Возможность следить за своими счетами в режиме онлайн!
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Любая информация, любой перевод денег с карты на карту, блокировка или разблокировка карты и все это возможно одним кликом!
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Оплачивайте любую услугу, будь то кредит, коммунальные услуги или оплата за интернет. Введите свои ежемесячные оплаты в систему, и оплачивайте их автоматически.
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Есть возможность удобно перевести деньги любому другу из Вашего списка контактов.
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Здесь Вы можете получить любую интересующую Вас информацию по депозитам. Приложение UnibankMobile создает возможность для открытия депозитного счета, текущего счета и даже для оформления кредита под депозит.
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Спокойно переводите деньги с одного счета на другой и оплачивайте свои кредиты. И все это не отрываясь от своих дел!
С помощью UnibankMobile вы сможете найти адреса любого филиала, любого терминала оплаты или банкомата, раньше всех узнать курсы валют и все новшества и кампании банка. Мобильный банк UnibankMobile работает на платформах İOS и Android.
Осуществите свою мечту всего одним кликом. Загрузите на свой смартфон UnibankMobile - мобильный банк от Unibank (http://onelink.to/ffdbwf)
Подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az) или на странице Facebook (www.facebook.com/unibank.az) и твиттер (https://twitter.com/unibank)
UnibankMobile – легко, быстро, безопасно!
Unibank - банк для всех и каждого!