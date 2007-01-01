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Экономика и финансы 2017
В Азербайджане разрешили рекламу на иностранном языке

В Азербайджане разрешили рекламу на иностранном языке

2017 Январь 25 ( Четверг )  21:31:23
English Azərbaycan

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в закон «О государственном языке в Азербайджанской Республике», согласно которому отныне разрешается реклама на иностранном языке.

Как передает Turan, закон дополнен статьей 7.1-1, согласно которой по требованию рекламодателя в тексте можно использовать другой язык наряду с азербайджанским языком.

В этом случае текст на иностранном языке должен быть расположен после текста на государственном языке, масштаб текста должен быть меньше чем масштаб текста на азербайджанском языке и не должен превышать одной трети части всего масштаба рекламы. Товарный знак и географический указатель в других языках должны быть написаны в соответствие с формой, регистрированной соответствующим органом исполнительной власти. –71D-

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