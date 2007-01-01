



Курс доллара резко вырос

2017 Январь 25 ( Среда ) 12:06:14

На валютном аукционе Центрального банка 25 января курс доллара резко вырос, составив 1,9052 манат.

То есть, курс американской валюты вырос сразу на 4,93 гяпик или 2,6%.

Напомним, что на аукционе 23 января доллар стоил 1,8559 манат.

Отметим, что это один из самых резких скачков курса доллара на аукционе. До этого максимальный рост на аукционе составлял 2 гяпик.

При курсе доллара в 1, 9052 коммерческие банки также повысят курсы продаж и покупки с 1,86-1,93 манат до 1, 91 – 1, 98 манат за доллар.

Соответственно вырастет и курс евро по отношению к манату.–71D-