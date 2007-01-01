



Либерализация курса валюты - объективная реальность – Э. Рустамов

2017 Январь 24 ( Вторник ) 12:26:25

Состоялось расширенное заседание правления Центрального банка Азербайджана, посвященное итогам 2016 года.

Как передает Turan, выступивший на заседании глава Центробанка Эльман Рустамов отметил воздействие нефтяных цен на текущий операционный счет, основную роль в дефиците платежного баланса движения капитала и финансов, о работе по либерализации курса валюты.

Глава Центробанка подчеркнул, что либерализация курса валюты в существующей экономической обстановке стала объективной реальностью.

По его мнению, это является важным шагом для увеличения стратегической устойчивости валютных запасов, для эффективной защиты от негативных воздействий глобальной экономики на экономику страны, для усиления мобильности монетарной политики и макроэкономической эффективности. --71D--