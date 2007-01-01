



В Азербайджане запретили продажу сигарет без фильтра

2017 Январь 23 ( Вторник ) 22:42:57

Министерство экономики запретило корпорации «Азери» продажу сигарет без фильтра «Pramida», производимые этим же предприятием в Шекинском районе с июля 2016 года. Об этом сегодня, 23-го января сообщил председатель Общественного объединения «Свободные потребители» Эйюб Гусейнов.

Расследование факта производства сигарет без фильтра началось после обращения объединения «Свободные потребители» в Кабинет министров.

В ответном письме Государственной службы антимонопольной политики и защиты прав потребителей (ГСАПЗПП) при Минэкономики отмечено, что решением Республиканского центра гигиены и эпидемиологии (РЦГЭ) Министерства здравоохранения от 14-го декабря 2016 года, ликвидирован гигиенический сертификат на производство сигарет без фильтра в корпорации «Азери» , выданный 16-го июля 2016 года.

Корпорация «Азери» также направила письмо в ГСАПЗПП об исполнении решения РЦГЭ.

«Запрет на производство сигарет без фильтра в корпорации «Азери» является победой потребителей. Теперь дело за ГСАПЗПП, который должен изъять из продажи эти сигареты», сказал Эйюб Гусейнов. --08D--