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Экономика и финансы 2017
В Азербайджане запретили продажу сигарет без фильтра

В Азербайджане запретили продажу сигарет без фильтра

2017 Январь 23 ( Вторник )  22:42:57
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Министерство экономики запретило корпорации «Азери» продажу сигарет без фильтра «Pramida», производимые этим же предприятием в Шекинском районе с июля 2016 года. Об этом сегодня, 23-го января сообщил председатель Общественного объединения «Свободные потребители» Эйюб Гусейнов.

Расследование факта производства сигарет без фильтра началось после обращения объединения «Свободные потребители» в Кабинет министров.

В ответном письме Государственной службы антимонопольной политики и защиты прав потребителей (ГСАПЗПП) при Минэкономики отмечено, что решением Республиканского центра гигиены и эпидемиологии (РЦГЭ) Министерства здравоохранения от 14-го декабря 2016 года, ликвидирован гигиенический сертификат на производство сигарет без фильтра в корпорации «Азери» , выданный 16-го июля 2016 года.

Корпорация «Азери» также направила письмо в ГСАПЗПП об исполнении решения РЦГЭ.

«Запрет на производство сигарет без фильтра в корпорации «Азери» является победой потребителей. Теперь дело за ГСАПЗПП, который должен изъять из продажи эти сигареты», сказал Эйюб Гусейнов.  --08D--

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