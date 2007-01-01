AZ

RU

EN





 
Экономика и финансы 2017
Минимальная зарплата повышена на 11 манат

Минимальная зарплата повышена на 11 манат

2017 Январь 21 ( Суббота )  13:56:13
English Azərbaycan

Распоряжением главы государства от 21 января с 1 января 2017 года минимальная зарплата повышена со 105 до 116 манат.

Другим распоряжением Алиева,  с 1 января 2017 года будет индексация страховой части трудовых пенсий.

Минтруда и социальной защиты населения поручено  обеспечить повышение страховой части трудовых пенсий всех видов в соответствии с индексом потребительских цен по 2016 году; осуществить индексацию сумм пенсионного капитала, накопленных в страховой части персональных счетов в системе персонального учета. -02D-

КОММЕНТАРИИ

 





(ru) Все права защищены! © 2007 - Contact online news : При использовании материалов активная гиперссылка на www.contact.az обязательна
(en) All rights reserved! © 2007 - Contact online news : When reprinting, active hyperlink on www.contact.az required. 		 
Powered by © Contact Online news, 2007 - 
Email: editor.contact.az@gmail.com