



Грань между банками и «черным» рынком стирается - эксперт

2017 Январь 13 ( Пятница ) 14:05:06

C 12 января коммерческие банки резко снизили курс покупки иностранной валюты у населения.

Мониторинг Turan, коммерческих банков показывает, что большинство банков покупают доллар за 1,77-1,78 манат, но продают за 1,86-1,87 манат.

Иными словами, разница покупки-продажи составляет 7-10 гяпик. Лишь единицы установили разницу между покупкой и продажей на уровне 3-5 гяпик.

Интересно, что даже на «черном» рынке курс покупки доллара выше, чем в коммерческих банках. Так, «черном» рынке доллар покупают за 1,83, а продают за 1,86 манат.

Отметим, что с 12 января Центробанк отменил 4% маржу для коммерческих банков при установке курса продажи иностранной валюты, и теперь банки сами устанавливают цену. Центробанк называет это реальным плавающим курсом.

Однако с этим не согласен известный экономист Губад Ибадоглу, который считает, что пока на валютном рынке всего два продавца (Центробанк и Госнефтефонд), этот режим невозможно называть реально плавающим курсом.

«Если на валютном рынке нет других продавцов и объем предлагаемой валюты определяется административным путем, это не есть переходом на плавающий курс», - сказал он, комментируя Turan ситуацию на рынке.

Касаясь большой разницы покупки и продажи валюты, экономист подчеркнул, что это результат сговора банкиров.

«В нашей стране реальные владельцы банков – несколько олигархов. В результате сговора, именно эти олигархи и устанавливают тот или иной курс», - считает эксперт.

Подобное положение дел способствует процветанию «черного» рынка. В ряде случаев, грань между «черным» рынком и банками стирается и более того они сами стимулируют его.

«В любом случае, стабильности в финансовом секторе как не было, так и нет. Могу прогнозировать, что в среднегодовом исчислении, курс доллара может составить 2,20-2,50 манат», - отметил. Ибадоглу. –71D-