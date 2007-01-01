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Экономика и финансы 2017
Общественный контроль над использованием средств Нефтяного фонда отсутствует – эксперт

Общественный контроль над использованием средств Нефтяного фонда отсутствует – эксперт

2017 Январь 11 ( Среда )  13:02:54
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Счетная палата не предоставляет заключение о бюджете государственного нефтяного фонда (ГНФАР), что противоречит законодательству, сказал 11-го января экономист, председатель Движения демократия и благосостояние (ADR) Губад Ибадоглу.

В соответствие ст. 12 закона «О внутреннем уставе Счетной палаты АР», данная структура предоставляет заключения проектам государственного бюджета и внебюджетных государственных фондов (институтов),  это является  одной из ее обязанностей. Согласно пункт 1.3 «Положения о Государственном нефтяном фонде АР», он является внебюджетным институтом.

По мнению эксперта, ограниченные возможности парламентского контроля, монопольная роль исполнительной власти в принятии решений о расходовании средств ГНФАР создают серьезные проблем эффективной реализации расходов фонда. 

Нет также общественного контроля над ГНФАР, хотя согласно пункту 5.4 положения, Наблюдательный совет формируется также с участием представителей организаций гражданского общества. С начала формирования НС в его составе не было ни одного представителя НПО.

Эти и другие факторы, в том числе расходование быстрыми темпами нефтяных доходов,  делают невозможным справедливое распределение средств ГНФАР между будущими поколениями, резюмировал Губад Ибадоглу.   --08D--

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