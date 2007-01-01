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Экономика и финансы 2017
"Транснефть" из-за ремонта в Махачкале приостановила прокачку нефти из Азербайджана

"Транснефть" из-за ремонта в Махачкале приостановила прокачку нефти из Азербайджана

2017 Январь 10 ( Вторник )  13:27:57
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Остановлена транспортировка нефти из Азербайджана (от НПС Ширвановка) в порт Новороссийск, сообщил журналистам советник президента АК "Транснефть", пресс-секретарь Игорь Демин.

По его информации, в Махачкале слив нефти с танкеров остановлен ОАО "Дагнефтепродуктом" (прием нефти из порта осуществляется в принадлежащие "Дагнефтепродукту" резервуары). На рейде в ожидании стоит танкер. "В связи с производством ремонтных работ в цехе темных нефтепродуктов, перекачка нефти откладывается на три дня", говорится в письме "Дагнефтепродукта" в адрес "Черномортранснефти" от 9 января 2017 года.

Как связан ремонт завода с прокачкой нефти, не объясняется, добавил И.Демин.

"В связи с этим была остановлена и транспортировка нефти из Азербайджана (от НПС Ширвановка), необходимой для компаундирования сливаемой в порту казахстанской нефти", - сообщил пресс-секретарь. –12D--

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