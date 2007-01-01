

Золотые счетчики «Азерсу» 2017 Январь 10 ( Вторник ) 12:13:24

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Под самый занавес 2016 года, 30 декабря в Первый бакинский административно-экономический суд наконец-то был предоставлен ответ ОАО «Азерсу» на информационный запрос информационного агентства Туран от 30 августа 2016 года об исполнении водораспределительной компанией распоряжения президента республики от 29 марта 2016 года о выделении 12 млн манат на установку водяных счетчиков населению. Ответ за подписью заместителя председателя ОАО «Азерсу» господина Сеймура Сеидова от 29 декабря оказался не полным. Был дан ответ по трем из семи вопросов, поставленных в информационном запросе. Так не были даны ответы на вопросы: об условиях тендера, о цене, сроке поставки и количестве поставляемых счетчиков победителем тендера, о количестве, типах и ценах, закупленных до 29 марта 2016 года счетчиках, о цене установки одного счетчика и показателях, формирующих себестоимость. Интересно, что в письме отмечается, что объявления о тендере были опубликованы5 апреля 2016 года в газете «Республика» и на сайте «Азерсу». Однако ссылка на тендер на сайте оказалась не активной. А в разделе «Новости» нет упоминания об объявлении тендера и его результатах. Но агентству удалось установить http://interfax.az/view/669357, что тендер был объявлен на покупку и установку 50 тыс смарт-счетчиков. Отбор осуществлялся методом открытого тендера и проводился по 5 лотам, включающим поставку счетчиков для установки в жилых домах: Сураханинского, Хазарского районов и Пираллахинского района Баку (9 тыс. единиц, Лот №1); Низаминского и Хатаинского районов Баку (9 тыс. ед., Лот №2); Сабунчинского района Баку и дачного массива «Баглар» (9 тыс. ед., Лот №3); Абшеронского района Азербайджана, г. Сумгайыт и Гарадагского района Баку (9 тыс. ед., Лот №4); Насиминского, Наримановского, Бинагадинского, Ясамальского и Сабаильского районов Баку (14 тыс. ед., Лот №5). Поставка счетчиков должна быть осуществлена до 31 декабря 2016 года. В письме Сеидова указывается, что победители объявлены по пяти лотам: İNŞAAT MMC. Əsil İnşaatçı-R MMC, Anv-İnşaatçı MMC, İnşaatçı Neftçi MMC, Hidro İnşaat servis MMC. Поиск в интернете не дал результатов о Anv-İnşaatçı MMC. Компаний с названием İNŞAAT MMC оказалось 9. Две компании зарегистрированы в Ширване. Одну из компаний, по данным РадиоАзадлыг, возглавляет родственник президента «Азерсу». Зачем для покупки счетчиков нужно было привлекать не производителей счетчиков, а эти непрофильные организации, вопрос к «Азерсу». Заказ через эти местные компании размещен на Гянджинском приборостроительном заводе. "Азерсу" отмечает, что механические счетчики будут закуплены по цене 30 манат с НДС за штуку, счетчики типа смарт 110 манат без НДС за штуку. Однако в тендерной информации ничего не говорилось о механических счетчиках. Из расчета, что тендерный заказ был на поставку 50 тыс. смарт-счетчиков по цене 110 манат за штуку, то получается, что общая освоенная сумма тендера составила 5,5 млн. манат. А куда тогда девались остальные 6,5 млн. манат. Примечательно, что к тендеру не были приглашены мировые производители счетчиков. Изучение агентством Туран предложений российских, китайских и западных производителей показали явно завышенные цены закупаемых «Азерсу» счетчиков. https://russian.alibaba.com/g/ smart-water-meter.html http://www.pulscen.ru/price/ 080701-schetchiki-vody, http:/ /www.kipexpert.ru/component/ content/article/303.html Например, российские механические счетчики стоят 7 долларов за штуку, западные аналоги в два раза дороже, а китайские – всего за пару долларов, но последние сделаны с использованием латуни и бронзы и имеют соответствующие сертификаты качества. Китайские смарт счетчики предлагаются по цене от 8 долларов и выше с гарантией качества. Это цена за штуку. При оптовых крупных заказах цена заметно снижается. Западные аналоги стоят в два раза дороже, но никак не 65 долларов (110 манат), цена покупки «Азерсу». Как отмечалось выше, «Азерсу» уклонился от ответа на вопрос, по какой цене покупались счетчики до мартовского распоряжения президента. По данным Туран они закупались по цене 200 манат (256 долларов) за единицу, то есть на вес золота. На момент объявления победителей тендера 17 мая 2016 года курс доллара был $1=1,6 манат. То есть выделанная президентом сумма 12 млн. манат в долларовом эквиваленте составила 7,5 млн. На эту сумму можно было бы закупить 1 млн. китайских смарт счетчиков. Для полного охвата всех абонентов смарт-счетчиками требуется порядка 0,5 млн. счетчиков. При темпах «Азерсу» потребуются еще годы для полного перевода всех абонентов на счетчики и «освоения» многомиллионных средств бюджета. Сегодня 35% абонентов расплачиваются по нормативам, а это создает серьезные злоупотребления и со стороны потребителей, и со стороны поставщика воды. Президент Ильхам Алиев в 2006 году распорядился за два года установить все счетчики. Он как видно это требование не было выполнено, несмотря на наличие госпрограммы по установке счетчиков. Интересно, что сам президент как бы забыл о своем решении и госпрограмме, и, выделяя новые бесконтрольные суммы, создал условиях для дальнейших злоупотреблений. Прошлогоднее его распоряжение о закупке счетчиков на 12 млн манат и его исполнение указывают на серьезные проблемы с отчетностью, прозрачностью и исполнением распоряжения.—0--