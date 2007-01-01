



Растет дополнение к зарплате налоговиков

2017 Январь 06 ( Пятница ) 18:22:28

Кабинет министров увеличил источники доходов специального фонда, созданного для социальной защиты сотрудников Министерства налогов. Решение вступило в силу не со дня подписания (30 декабря), а с 13 августа прошлого года.

Согласно изменениям в «Правила формирования и использования внебюджетного фонда налоговых органов», 50% от доходов, поступающих в госбюджет по финансовым санкциям, применяемым налоговыми органами, не являются единственным источником поступлений в фонд. В фонд будут поступать также 25% от государственных пошлин за услуги и юридические действия, предусмотренные в законе «О государственной пошлине». Помимо этого, в фонд поступят 20% от НДС, предусмотренных в «Правилах возврата НДС уплаченных иностранным гражданам за товары, приобретенные не для производства и коммерции». Согласно изменениям, назначение расходования средств фонда также расширились. Эти средства будут расходованы на зарплаты, командировочные и отпускные, а также на компенсации в связи со временной потерей трудоспособности сотрудников налоговых органов.

Средства, собранные в фонде, будут потрачены также на взносы по социальному страхованию, на плату арендованных Министерством налогов административных зданий и на участие в международных мероприятиях. -- 08D--