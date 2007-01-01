



Новая кампания от Unibank Mobile.

2017 Январь 04 ( Среда ) 13:13:04

Теперь все операции между картами проводимые посредством Unibank Mobile будут без комиссии. В рамках кампании все переводы между картами (за исключением использование с кредитной линии) абсолютно бесплатны. Еще одна хорошая новость, для желающих открыть депозит. Открыв его посредством Unibank Mobile до 7 января, Вы получите в подарок дополнительно 0,3%.

Unibank Mobile , является самым скачиваемым приложением в Азербайджане.

Согласно исследованию, проведенному компанией « Deloitte & Touche LLC », приложение Unibank Mobile , было признанно одним из самых лучших мобильных приложений стран СНГ.

Какие же преимущества предоставляет данное приложение своим пользователям?

Возможность следить за своими счетами в режиме онлайн!

Любая информация, любой перевод денег с карты на карту, блокировка или разблокировка карты и все это возможно одним кликом!

Оплачивайте любую услугу, будь то кредит, коммунальные услуги или оплата за интернет. Введите свои ежемесячные оплаты в систему, и оплачивайте их автоматически.

Есть возможность удобно перевести деньги любому другу из Вашего списка контактов.

Здесь Вы можете получить любую интересующую Вас информацию по депозитам. Приложение Unibank Mobile создает возможность для открытия депозитного счета, текущего счета и даже для оформления кредита под депозит.

Спокойно переводите деньги с одного счета на другой и оплачивайте свои кредиты. И все это не отрываясь от своих дел!

С помощью Unibank Mobile вы сможете найти адреса любого филиала, любого терминала оплаты или банкомата, раньше всех узнать курсы валют и все новшества и кампании банка

Мобильный банк Unibank Mobile работает на платформах İ OS и Android . Осуществите свою мечту всего одним кликом. Загрузите на свой смартфон Unibank Mobile - мобильный банк от Unibank ( http :// onelink . to / ffdbwf )

Unibank Mobile - легко, быстро, безопасно!

Подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка ( www . unibank . az ) или на странице Facebook ( www . facebook . com / unibank . az ) и твиттер ( https :// twitter . com / unibank )

Unibank Mobile – легко, быстро, безопасно!