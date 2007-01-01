



Г.Ибадоглу: доллар может подорожать до 2,8 маната

2017 Январь 02 ( Понедельник ) 19:43:56

“Согласно официальным статистическим данным, в прошлом году экономика Азербайджана уменьшилась в 4 раза. Продовольственная инфляция перешагнула 15 процентов, закрылись свыше 50 тысяч рабочих мест. Азербайджанская экономика оказалась наряда с Беларусью и Россией среди подвергшихся упадку на пространстве СНГ и даже возглавила этот черный список». Об этом на своей странице в Facebook известный экономист Губад Ибадоглу.

Не оптимистичны прогнозы и на 2017-й год.

«Первая половина года будет более тяжелой. В этот период экономический кризис приведет и к кризису бюджетному. Ибо уменьшающийся импорт, слабая экономическая активность породят проблемы в исполнении прогнозных данных доходной части бюджета. Это в свою очередь, создаст серьезные трудности в своевременной выплате пенсий и зарплат в финансируемых из госбюджета организациях», - далее отмечает Ибадоглу.

На его взгляд, самыми большими проблемами станут безработица и инфляция.

«Сокращения рабочих мест продолжится и в 2017-м году. В течение года будут новые решения Тарифного совета по повышению цен на энергоносители, коммунальные услуги, платы за проезд на транспорте. Эти и другие факторы обусловят двузначность инфляции. В 2017-м году продолжатся трудности в финансовом и банковском секторе. Банки и не банковские кредитные организации вынуждены будут приостановить деятельность и объединяться», - подчеркивает Ибадоглу.

По мнению эксперта, курс маната по отношению к доллару в течение года может развиваться по трем сценариям.

При благоприятном сценарии средний курс 1 доллара составит 2 маната 20 гяпик.

В случае среднего сценария доллар будет стоить 2 маната 50 гяпик. Если будет худший сценарий доллар подорожает до 2 манатов 80 гяпик.

Как полагает Ибадоглу, в 2017 году пока не будет сформирован реальный курс маната не удастся привлечь в страну капитал и стабилизировать экономику.

Ожидаемые изменения могут быть осуществлены лишь при поддержке независимого гражданского общества и свободной прессы.

Экономические реформы должны проводиться вместе с политическими, считает Ибадоглу.—05В06--