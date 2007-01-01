



Новогодний стол в Азербайджане существенно подорожал

2017 Январь 01 ( Воскресенье ) 18:49:21

Новогодняя продовольственная корзина в Азербайджане за год существенно подорожала.

Если в целом рост цен потребительской корзины по 30 видам основных продовольственных товаров, составленной агентством Туран, составил 18%, то наиболее важным продуктам праздничного стола цены поднялись от 22% до 100%. Говядина подорожала на 42,8%, баранина – 22,2%, курятина – 25,9%, сливочное масло – 42,1%, кукурузное масло – 44%, маргарин – 33,3%, яйца – 30,7%, сахарный песок – 66,6%, сахар -33,3%, соль – 28,5%, рис – 38%, сметана – 22,2%, картофель – 33,3%, репчатый лук – 30%, огурцы – 100%, помидоры – 94,4%.

Прожиточный минимум в Азербайджане на 2016 год составил 136 манатов. По сравнению с 2015 годом он вырос всего на 5 манатов или 3,67%. На 2017 год предлагается увеличить прожиточный минимум на 13,97% или до 155 манатов. В связи с тенденцией продолжающегося падения маната (он обрушился с февраля 2015 года в 2,14 раза), повышение прожиточного минимума сохранит актуальность, так как его еще до утверждения парламентом его уже съела инфляция.

Правительство за последние два кризисных года ничего не смогло предложить обществу для стабилизации ситуации или смягчения влияния инфляции на семейные бюджеты, и в первую очередь малоимущих, число которых стремительно растет. По данным экспертов, число бедных в структуре населения выросло с 5% до 22%.—0--