



Объявлены номинанты на премию «Оскар»

2017 Январь 24 ( Вторник ) 21:13:20

В Лос-Анджелесе объявляют номинантов на премию Американской киноакадемии. Уже известно, что «Рая» Андрея Кончаловского нет среди претендентов на награду «Лучший фильм на иностранном языке», а «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла представлен в 13 номинациях.

В номинации «Лучший актер» заявлены Райан Гослинг («Ла-Ла Ленд»), Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»), Кейси Аффлек («Манчестер у моря»), Дензел Вашингтон («Ограды») и Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик»). На звание лучшего актера второго плана претендуют Джефф Бриджес («Любой ценой»), Махершала Али («Лунный свет»), Лукас Хеджес («Манчестер у моря»), Дев Патель («Лев») и Майкл Шэннон («Под покровом ночи»).

Рут Негга («Лавинг»), Элизабет Юппер («Она»), Натали Портман («Джеки»), Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд») и Мэрил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс») претендуют на «Оскар» в категории «Лучшая актриса». А награду как «Лучшая актриса второго плана» могут получить Виола Дэвис («Ограды»), Наоми Харрис («Лунный свет»), Николь Кидман («Лев»), Октавия Спенсер («Скрытые фигуры») и Мишель Уильямс («Манчестер у моря»).

Награду за лучшую операторскую работу могут получить «Прибытие», «Ла-Ла Ленд», «Лев» или «Лунный свет». А в номинации «Лучший адаптированный сценарий» заявлены «Лунный свет», «Лев», «По соображениям совести», «Прибытие», «Ограды» и «Скрытые фигуры». На звание «Лучшего оригинального сценария» претендуют «Любой ценой», «Ла-Ла Ленд», «Лобстер», «Манчестер у моря» и «Женщины XX века».

«Оскар» за лучшие костюмы могут получить Джоанна Джонстон («Союзники»), Колин Этвуд («Фантастические твари и где они обитают»), Мадлен Фонтен («Джеки»), Мэри Зофрес («Ла-Ла Ленд») и Консолата Бойл («Флоренс Фостер Дженкинс»).

За лучшие спецэффекты в этом году могут быть награждены «Глубоководный горизонт», «Доктор Стрэндж», «Книга джунглей», «Изгой-один. Звездные войны: Истории» и анимационная лента «Кубо. Легенда о самурае».

В номинации «Лучший фильм» значатся «По соображениям совести», «Прибытие», «Скрытые фигуры», «Ла-ла Ленд», «Манчестер у моря», «Лунный свет», «Лев», «Любой ценой», «Ограды». Среди «Лучших фильмов на иностранном языке» оказались «Танна» (Мартин Батлер и Бентли Дин, Австралия), «Тони Эрдманн» Марен Аде (Германия), «Моя земля» Мартина Зандвлиета (Дания), «Коммивояжер» Асгара Фархади (Иран) и «Вторая жизнь Уве» Ханнеса Холма (Швеция).

В этом году Американская киноакадемия изменила формат объявления номинантов: президент киноакадемии Шерил Бун Айзекс, актеры Кен Ватанабе, Бри Ларсон и Дженнифер Хадсон и режиссер Джейсон Райтман огласили список в ходе онлайн-трансляции на сайте премии. Ранее имена претендентов называли на пресс-конференции в кинотеатре имени Сэмюэля Голдвина в Беверли-Хиллз. Церемония вручения премии состоится 26 февраля, ее ведущим будет комик Джимми Киммел. Прошлогоднюю трансляцию награждения на телеканале ABC посмотрело всего 34,3 млн человек: как писало издание The Hollywood Reporter со ссылкой на данные международной аналитической компании Nielsen Media Research, это оказался самый низкий показатель за прошедшие семь лет.

АЛИСА КУРМАНАЕВА