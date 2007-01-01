



Исполнительница "Ламбады" найдена мертвой в сгоревшем автомобиле

2017 Январь 20 ( Пятница ) 12:05:41

Бразильская певица Лоалва Браз - исполнительница хита 1980-х годов "Ламбада" - найдена мертвой в сгоревшем автомобиле недалеко от своего дома в Сакуареме в штате Рио-де-Жанейро.

Местная полиция подтвердила, что в машине действительно находилась Браз, однако обстоятельства ее смерти пока не известны.

Песня "Ламбада", принесшая ей всемирную популярность, была записана совместно с французской группой Kaoma в 1989 году. В мире были проданы более 5 млн копий композиции.

Хит стал адаптацией боливийской песни Llorando se fue, а его название - "Ламбада" - происходит от танцевального стиля на севере Бразилии.

Лоалве Браз было 63 года.