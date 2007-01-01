



Подводный музей скульптур

2017 Январь 13 ( Пятница ) 18:55:45

Euronews: На Ланцароте, острове, входящим в состав Канарских островов, открылся

первый в Европе подводный музей скульптуры.

Работа началась три года назад, это время потребовалось для размещения нескольких сотен произведений искусства, которые выполнены в предельно реалистическом стиле.

Материалом послужил особый бетон, срок жизни которого, как указывается – более трёхсот лет. Материал экологически нейтральный, он не вызывает никакой нагрузки на морских обитателей, и не может станет даже в будущем источником возможных болезней или инфекций.

Глубина экспозиции – в прямом смысле – составляет 12 метров. Площадь экспозиционных площадей составит чуть больше 400 кв метров.

До создания музея главной достопримечательностью Ланцарота был национальный парк Тиманфайя. Его посещали почти все туристы, приезжавшие на остров. Он славится своими уникальными, почти марсианскими пейзажами. Не менее значительным теристическим объектом было и соленое озеро Ханубио, расположенное прямо внутри кратера вулкана.

И вот теперь их главным конкурентом станет музей, который можно будет посетить даже не погружаясь в воду. Но главные красоты и общий замысел в деталях и нюансах смогут постичь лишь аквалангисты.