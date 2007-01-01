

"Золотой глобус" назвал победителей 2017 Январь 09 ( Понедельник ) 11:22:48



В Лос-Анджелесе в ночь на понедельник, 9 января, прошла 74-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус". Большинство наград собрал мюзикл "Ла-ла Ленд", признанный лучшим комедийным фильмом 2016 года. Кинокартина победила во всех семи номинациях, на которые претендовала.



В номинации "лучший актер комедии или мюзикла" награду получил Райан Гослинг за роль в этой киноленте. Его партнерша по кинокартине Эмма Стоун завоевала звание "лучшей актрисы комедии или мюзикла". Автор фильма Демьен Шазелл победил в номинациях "Лучший режиссер" и "Лучший сценарий". "Ла-ла Ленд" достались также статуэтки за лучший саундтрек и лучшую песню к фильму.



В категории "лучший драматический фильм" победила киноповесть "Лунный свет" о жизни афроамериканца, снятая Барри Дженкинсом. "Лучшим актером в драматическим фильме" признан Кейси Аффлек за роль в картине "Манчестер у моря", лучшей актрисой в этом жанре - Изабель Юппер за игру в фильме "Она". Французская кинолента "Она" режиссера Пола Верховена победила также в категории "лучший зарубежный фильм", опередив, среди прочих, картину немецкого режиссера Марен Аде (Maren Ade) "Тони Эрдман".

Лучшим драматическим сериалом стало телевизионное шоу от Netflix "Корона", обошедшее главных фаворитов - "Игру престолов" и "Мир Дикого Запада". Лучшим комедийным сериалом жюри признало шоу "Атланта". В номинации "лучший анимационный фильм" победу одержал "Зверополис"



За лучшую роль второго плана "Золотой глобус" получил Аарон Тейлор-Джонсон, сыгравший в фильме "Под покровом ночи". В номинации лучшая актриса второго плана награду получила Виола Дэвис за роль в фильме "Ограды".



"Золотой глобус" присуждается с 1942 года за кинофильмы и телевизионные картины, отмеченные аккредитованными в Голливуде иностранными журналистами (HFPA). Премия вручается в 25 номинациях.х. http://www.dw.com