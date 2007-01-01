AZ

RU

EN





 
ÇƏTİN SUAL2017

Лапшину следовало просчитать последствия своих действий

2017 Февраль 10 ( Пятница )  19:35:52
English Azərbaycan

Проблема посещения неконтролируемых территорий государств без уведомления центральных властей - чувствительный вопрос не только для Азербайджана, но и других стран программы «Восточное партнерство» ЕС – Грузии, Украины и Молдовы. Об этом в интервью программе Cətin Sual (Трудный вопрос)  агентства Turan сказал глава журналистской организации Yeni Nasil Ариф Алиев, комментируя уголовное преследование в Азербайджане блогера Александра Лапшина.

Еще одно государство «Восточного партнерства» - Беларусь, не имея таких проблем, экстрадировала Лапшина. С учетом нарушения Лапшиным границ Азербайджана, экстрадиция имела определенные правовые основы.

Алиев отметил, что ему импонирует в целом критическое отношение блогера к освещаемым вопросам,  однако высокомерный тон  блогера не допустим.

В любом случае, его публикации и мнения являются делом журналистского профессионализма и этики.

«Конечно, после того, как он въехал в Азербайджан по другому паспорту, а потом решил хвастался этим, то должен был ожидать последствий», - сказал эксперт.

В дело Лапшина оказываются вовлеченными ряд государств – Россия, Израиль и др.

Поэтому на каком-то этапе может быть найдено какое-то решение. Наверное, это будет формула, при которой и овцы  будут целы, и волки сыты. Но будут и стороны, которые понесут больше всего имиджевые потери. Речь,  в первую очередь, об Армении, о чем свидетельствует нервная реакция из Армении на экстрадицию блогера.

Но и Азербайджану  есть над чем подумать – и в первую очередь о техническом совершенствовании системы охраны границ.—03B06--

КОММЕНТАРИИ

 





(ru) Все права защищены! © 2007 - Contact online news : При использовании материалов активная гиперссылка на www.contact.az обязательна
(en) All rights reserved! © 2007 - Contact online news : When reprinting, active hyperlink on www.contact.az required. 		 
Powered by © Contact Online news, 2007 - 
Email: editor.contact.az@gmail.com