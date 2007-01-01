А.Гасымлы: Клевета против «РЕАЛ» - заказ власти

2017 Февраль 02 ( Четверг ) 17:45:06

Клеветническая публикация против движения «Республиканская альтернатива» («РЕАЛ») о, якобы, неких тайных связях с Ираном и получении от посольства ИРИ финансов, это не плод воображения автора, а исполнение политического заказа власти. Об этом заявил в интервью программе Cətin Sual («Трудный вопрос») агентства Turan член правления движения «РЕАЛ» Азер Гасымлы.

Все написанное Эйнуллой Фатуллаевым - ложь и клевета, сказал Гасымлы, напомнив, что тот же Фатуллаев на своей сайте в прошлом году писал о «РЕАЛ» финансируют Великобритания и США.

По его словам, клеветнический материал инициировали власти , у которых несколько целей. «Это стремление оказать давления на «РЕАЛ» и запугать его членов.

Другая цель - дискредитировать «РЕАЛ» и показать Западу, что поддерживаемая им организация сотрудничает с Ираном.

На самом деле, «РЕАЛ» ни прозападная, ни пророссийская, ни протурецкая, ни проиранская организация. Мы проазербайджанское движение, для нас превыше всего интересы азербайджанского народа», - сказал Гасымлы.

Однако «РЕАЛ» не намерен судиться с автором публикации. «Мы не подаем в суд на сайт или на автора. Потому, что это не плод мыслей автора. Это заказ властей», - продолжил Гасымлы.

«Так называемое расследование прокуратуры – это такое же средство давления, чтобы держать активистов под напряжением. Однако это «расследование» лишено всякого смысла и оснований. Если бы они были, то в первую очередь, должны быть приняты меры против сотрудника посольства Ирана и самого посольства Ирана», - подчеркнул Гасымлы.

Он отметил, что никакое давление не заставит «РЕАЛ» отказаться от своей борьбы.

По его словам, процесс трансформации организации в политическую партию будет завершен в текущем году.

Что касается освобождения лидера «РЕАЛ» Ильгара Мамедова, то, Гасымлы считает, что с учетом активного обсуждения этого вопроса в структурах Совета Европы он также скоро обретет свободу. —С06--