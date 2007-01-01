Н.Алиев: манат будет и дальше обесцениваться, кредиты – дорожать

2017 Январь 13 ( Пятница ) 17:23:46

«На совещании Кабинета министров мы не стали свидетелями серьезного обсуждения экономической ситуации в стране, выводов, анализа реального положения дел», - сказал в интервью программе «Çətin sual» («Сложный вопрос») агентства Turan эксперт-экономист Немат Алиев.

По его мнению, правительству нечего сказать народу о том, каким образом оно довели экономику страну до такого кризиса.

Макроэкономические показатели 2016 года наглядно демонстрируют масштабы кризиса. Ильхам Алиев только признал, что доходы страны резко сократились.

«При этом Ильхам Алиев сообщил, что рост в не нефтяном секторе составляет 5%, в частности в сельском хозяйстве - 2,6%», сказал он.

Достоверность даже этих цифр вызывает сомнения.

Алиев обратил внимание на то, что если в 2015 году инвестиции в не нефтяной сектор составляли 1,1 млрд. долларов, то за 11 месяцев 2016 года этот показатель упал до 500 млн. долларов.

«Если имеются сокращения в инвестициях, то каким образом был достигнут рост в этом секторе? То же самое касается сельского хозяйства. Если в 2015 году инвестиции в этот сектор составляли 360 млн. долларов, то за 11 месяцев 2016 года объем капиталовложений был равен 145 млн. долларам», - отметил эксперт.

«Ели есть рост производства сельскохозяйственной продукции, то по какой причине мы наблюдаем повышение цен на эти продукты? По какой причине растет экспорт сельскохозяйственной продукции?», - продолжил эксперт.

Это совещание не дало никаких ответов относительно путей выхода из кризиса.

«Правительство должно ответить за создавшуюся ситуацию. Подорожание цен, обесценивание национальной валюты это последствия некомпетентной работы правительства. Первой причиной создавшейся ситуации является именно само правительство», отметил Н.Алиев.

На заседании Ильхам Алиев заявил, что руководство страны нашло путь выхода из кризиса.

«Если они действительно нашли путь выхода из кризиса, то должно объявить этот путь и анонсировать каким образом страна выйдет из кризиса», - сказал экономист.

На его взгляд, в Азербайджане не развиты предпринимательство, не нефтяной сектор. Главной причиной тому является коррупция в этих сферах и а также нецелевое использование финансовых средств, направленных в эти сектора. Люди, которые хотели заняться этим, подвергались давлению со стороны монополистов. Пока эти проблемы не решены, то нельзя надеяться на выход из ситуации.

Касаясь ситуации с банковским сектором, эксперт отметил, что анонсы правительства демонстрируют, что обесценивание маната будет продолжаться.

«Анонсы Центробанка дают основание полагать, что и в этом году кредиты будут дорогими и многим они будут недоступны. В этом случае доходы банков резко снизятся, и мы будем наблюдать еще более худшую ситуацию банков», - сказал Н.Алиев. –71D-