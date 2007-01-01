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Аналитика 2017
Концепция бойкота развития до 2020 года

Концепция бойкота развития до 2020 года

2017 Февраль 17 ( Четверг )  06:39:50
English Azərbaycan

В среду,16 февраля, были презентованы результаты общественного мониторинга  государственной стратегической Концепции  развития  «Азербайджан 2020: Взгляд в Будущее» -  документ, который был утвержден в 2012 году и стал основным видением развития страны на среднесрочную перспективу.

Мониторинг был осуществлен четырьмя НПО  в  рамках  проекта «Дискуссионная платформа для поддержки развития Азербайджана» при  поддержке  швейцарского Агентства развития и сотрудничества.

В проведении мониторинга по 8 направлениям приняли участие 15 экспертов, сообщил координатор проекта,  глава Фонда   поддержки развития предпринимательства и рыночной экономики Сабит Багиров, который отметил, что  проделанная работа выявила как отрицательные, так и положительные моменты в реализации стратегии.

В ходе презентации также были озвучены рекомендации правительству по корректировке стратегии и внесения новых элементов в свете разразившегося экономического кризиса.

2016 год был сложным для страны  и 2017 году эта тенденция сохранится, заметил депутат парламента Вахид Ахмедов, отметив, что  надежду на преодоление кризиса вселяет утвержденная осенью 2016 года  Дорожная карта   реформ.

Посол Швейцарии в Азербайджане Филип Сталдер также был оптимистичен в реализации Дорожной карты, отметив устойчивость развития страны, согласно хорошей позиции страны в рейтинге  Doing Business-2017.

Стратегическая дорожная карта также была предметом обсуждения собравшихся, в числе которых были представители экспертного сообщества, пары исполнительных структур, депутаты.  В целом выступавшие отмечали этот документ как  некий локомотив, способный вывести страну на новый постнефтяной виток развития.

Аналитическая  служба агентства Туран  практически  не следующей день после  презентации Концепции развития «Азербайджан 2020: взгляд в будущее», ставило под сомнение его реализацию и более того прогнозировало ее провал в статье от 7 мая 2012 года «Сомнительная Концепция «Азербайджан 2020: Взгляд в будущее».  http://www.contact.az/docs/2012/Analytics/062200003279ru.htm#.WKWvwfmLTs0

Это сомнение  было основано на двух китах:  оценка  прошлого в концепции было ложным, что создавало ложные ориентиры будущего и поставленные цели и задачи не обеспечивали выхода Азербайджана в число развитых стран.

Вторая статья  Концепция развития «Азербайджан 2020: взгляд в прошлое»,  выявила по результатам трех лет реализации этого документа, полный ее провал. Дополнительный удар по стратегии  нанес экономический кризис, который не оставил никаких шансов для ее исполнения в декларируемом виде. http://www.contact.az/docs/2015/Analytics/050600115216ru.htm#.WKWwBfmLTs0

Такой же вердикт       Туран вынес в статье «Администрация Алиева между прошлым и будущим» от 13 декабря 2016 года  и в отношении Стратегической дорожной карты, построенной на тех же принципах  ложного прошлого  и туманного будущего: «В дорожной карте режима  нет динамики настоящего, за исключением   стагнации, которой наполнена суть содержания». http://www.contact.az/docs/2016/Analytics/121300177708ru.htm?64#.WKWwN_mLTs0

Последние два кризисных  года оказали нежелание и неспособность  старой команды президента Алиева в перестройке анахроничной политической и экономической системы государства, управления  страной. За два кризисных года не было принято никакого оперативного плана антикризисных действий, за исключением  таких, как   спасение обанкротившийся  системы за счет граждан:  две девальвации маната,  сокращение рабочих мест, повышение тарифов  на энергоносители, замораживание зарплат и пенсий на фоне высокого роста цен и прочее.

Пессимизм  о дееспособности  власти усилила  и сама церемония презентации   результатов общественного мониторинга  государственной  Концепции  развития  «Азербайджан 2020: Взгляд в Будущее». Практически подавляющее большинство  государственных структур задействованных в стратегии, бойкотировали мероприятие, также как и правительственные и проправительственные СМИ, и  в том числе, Администрация президента, к которой этот документ имеет прямое отношение. Из этого следует вывод, что власть для себя уже похоронила Концепцию развития  и не нуждается в ее реанимации.      

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