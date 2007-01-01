Россия-Азербайджан: процесс в стадии развития

Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что карабахский конфликт не является внутренним делом Азербайджана, вызвало переполох в азербайджанском обществе. Если в низах реакция была вызывающе жесткой, то в верхах дипломатично критичной. «Руководитель внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров должен был выступить с адекватным оценкой складывающейся ситуации по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта», мягко заявила вице-спикер азербайджанского парламента Бахар Мурадова.
Спровоцировал Лаврова и последующую цепочку заявлений, комментариев, напоминавших бурю в стакане воды, корреспондент азербайджанского телеканала «Лидер» в Москве Анар Гасанов, поставив вопрос главе МИДа в провокационной плоскости: «В случае начала контртеррористической операции на оккупированных территориях и очистки от оккупационных сил, закроет ли на это глаза Москва или будет вмешиваться во внутренние дела Азербайджана»?
По большому счету, трудно припомнить, чтобы когда-либо публично официальный Баку обращался к Москве с таким вопросом. Вопрос о возможной реакции на подобную операцию в кулуарах возможно и задавался, и зондировался, но чтобы ставить вопрос в плоскости о невмешательстве во внутренние дела - исключено. Дело в том, что со времени начала конфликта еще при СССР он никогда не являлся внутренним делом Азербайджана - вначале Баку апеллировал к союзному правительству, затем к международной группе посредников в лице Минской группы ОБСЕ и, наконец, с 1993 года конфликт был передан на рассмотрение ООН. Таким образом, Баку сознательно, можно сказать и вынужденно, делегировал свое право на «внутренне дело» международному сообществу, которое и принимает различного рода инициативы и управляет ходом урегулирования конфликта.
На такой резкий вопрос Лаврову ни оставалось ничего, как предпринять попытку защитить лицо державы, которую он представляет, и в частности, на переговорах по Карабаху.
Но можно предположить, что за резкой реакцией Лаврова, все же, стоят более широкие интересы, которые сегодня
обсуждаются по окончании 2016 года, который завершил пятилетний цикл поставок Азербайджану вооружений на 5 млрд. долларов, а также был отмечен некоторым снижением в четырёхмиллиардных торговых отношениях, которые процентов на 80 были в пользу Москвы. В пользу этого говорит и заявление уходящего с поста генсека ОКДБ Николая Бордюжи в уходящем году, который расценил инцидент 28 декабря на границе Азербайджана и Армении, как провокацию против члена ОКДБ, при этом сознательно упомянув название Нагорного Карабаха как Нагорно-Карабахская Республика, что не могло не раздражать Азербайджан.
Также надо отметить, что острожный в отношениях с официальным Баку Лавров, резко выступил против выдачи блогера Александра Лапшина Азербайджана, который является по совместительству с Израилем, Украиной и гражданином России. Баку обвиняет Лапшина в незаконном посещении Нагорного Карабаха.
Президент Ильхам Алиев на экономическом форуме в Давосе признал, что начался новый раунд переговоров с Россией о поставках российского оборонительного вооружения Азербайджану. Как известно в прошлом году у Баку имелись претензии к Москве по поставкам вооружений, которые внешне имели технический характер, но скорее всего администрация Алиева хотела бы заполучить большего понимания Москвы по карабахскому вопросу в свете последующего цикла поставок вооружений Азербайджану. В ходе визита 15 декабря в Азербайджан вице-премьера Дмитрия Рогозина, вроде бы, был достигнут некий консенсус, так как он покинул Баку в приподнятом настроении, о чем не забыл упомянуть в твитере. Но нынешняя реакция внешнеполитического рупора Кремля может означать, что стороны пока не пришли к компромиссу по формату «вооружения в обмен на мир в рамках территориальной целостности Азербайджана».
Но все же, учитывая многолетние продуктивные российско-азербайджанские отношения, в частности, после установления перемирия между Азербайджаном и Арменией в 1994 году, которые знаменовались ростом товарооборота и инвестиций с одной стороны и положительных подвижек в карабахском вопросе с другой, то можно ожидать, что этот параллельный процесс получит свое продолжение и развитие.