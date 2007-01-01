

On Kavkaz Россия-Азербайджан: процесс в стадии развития 2017 Январь 22 ( Воскресенье ) 15:33:18

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Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что карабахский конфликт не является внутренним делом Азербайджана, вызвало переполох в азербайджанском обществе. Если в низах реакция была вызывающе жесткой, то в верхах дипломатично критичной. «Руководитель внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров должен был выступить с адекватным оценкой складывающейся ситуации по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта», мягко заявила вице-спикер азербайджанского парламента Бахар Мурадова. Спровоцировал Лаврова и последующую цепочку заявлений, комментариев, напоминавших бурю в стакане воды, корреспондент азербайджанского телеканала «Лидер» в Москве Анар Гасанов, поставив вопрос главе МИДа в провокационной плоскости: «В случае начала контртеррористической операции на оккупированных территориях и очистки от оккупационных сил, закроет ли на это глаза Москва или будет вмешиваться во внутренние дела Азербайджана»? По большому счету, трудно припомнить, чтобы когда-либо публично официальный Баку обращался к Москве с таким вопросом. Вопрос о возможной реакции на подобную операцию в кулуарах возможно и задавался, и зондировался, но чтобы ставить вопрос в плоскости о невмешательстве во внутренние дела - исключено. Дело в том, что со времени начала конфликта еще при СССР он никогда не являлся внутренним делом Азербайджана - вначале Баку апеллировал к союзному правительству, затем к международной группе посредников в лице Минской группы ОБСЕ и, наконец, с 1993 года конфликт был передан на рассмотрение ООН. Таким образом, Баку сознательно, можно сказать и вынужденно, делегировал свое право на «внутренне дело» международному сообществу, которое и принимает различного рода инициативы и управляет ходом урегулирования конфликта. На такой резкий вопрос Лаврову ни оставалось ничего, как предпринять попытку защитить лицо державы, которую он представляет, и в частности, на переговорах по Карабаху. Но можно предположить, что за резкой реакцией Лаврова, все же, стоят более широкие интересы, которые сегодня «Это уже не является чем-то абстрактным, не является исключительно темой внутренних дел Азербайджана», Сергей Лавров обсуждаются по окончании 2016 года, который завершил пятилетний цикл поставок Азербайджану вооружений на 5 млрд. долларов, а также был отмечен некоторым снижением в четырёхмиллиардных торговых отношениях, которые процентов на 80 были в пользу Москвы. В пользу этого говорит и заявление уходящего с поста генсека ОКДБ Николая Бордюжи в уходящем году, который расценил инцидент 28 декабря на границе Азербайджана и Армении, как провокацию против члена ОКДБ, при этом сознательно упомянув название Нагорного Карабаха как Нагорно-Карабахская Республика, что не могло не раздражать Азербайджан. Также надо отметить, что острожный в отношениях с официальным Баку Лавров, резко выступил против выдачи блогера Александра Лапшина Азербайджана, который является по совместительству с Израилем, Украиной и гражданином России. Баку обвиняет Лапшина в незаконном посещении Нагорного Карабаха. Президент Ильхам Алиев на экономическом форуме в Давосе признал, что начался новый раунд переговоров с Россией о поставках российского оборонительного вооружения Азербайджану. Как известно в прошлом году у Баку имелись претензии к Москве по поставкам вооружений, которые внешне имели технический характер, но скорее всего администрация Алиева хотела бы заполучить большего понимания Москвы по карабахскому вопросу в свете последующего цикла поставок вооружений Азербайджану. В ходе визита 15 декабря в Азербайджан вице-премьера Дмитрия Рогозина, вроде бы, был достигнут некий консенсус, так как он покинул Баку в приподнятом настроении, о чем не забыл упомянуть в твитере. Но нынешняя реакция внешнеполитического рупора Кремля может означать, что стороны пока не пришли к компромиссу по формату «вооружения в обмен на мир в рамках территориальной целостности Азербайджана». Но все же, учитывая многолетние продуктивные российско-азербайджанские отношения, в частности, после установления перемирия между Азербайджаном и Арменией в 1994 году, которые знаменовались ростом товарооборота и инвестиций с одной стороны и положительных подвижек в карабахском вопросе с другой, то можно ожидать, что этот параллельный процесс получит свое продолжение и развитие. Аналитическая служба Туран