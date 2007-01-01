



Бывшего главу КНБ Казахстана задержали за разглашение гостайны

2016 Декабрь 28 ( Среда ) 18:09:28

Бывший глава Комитета национальной безопасности Казахстана Нартай Дутбаев задержан по делу о разглашении государственных секретов и превышении должностных полномочий. Об этом сообщается на сайте казахстанского ведомства.



Кроме него, по этому же делу задержаны ряд должностных лиц государственных органов, среди них Хасен Нурлан Болатулы и Нуртаев Ерлан Суюмбаевич. Как отмечается в сообщении, они были помещены в следственный изолятор.



Кроме того, по месту их проживания и их родственников были проведены обыски и «изъяты вещественные доказательства»

Уголовные дела в отношении данных должностных лиц были возбуждены 26 декабря 2016 года.

Нартай Дутбаев занимал должность председателя Комитета государственной безопасности Республики Казахстан с 2001 по 2006 года, сообщает Kazinform.