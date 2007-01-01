Россия и Турция договорились о перемирии на всей территории Сирии

Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии, сообщает агентство Anadolu.

Вслед за договоренностями о перемирии в восточных районах Алеппо и последующей эвакуацией населения и боевиков Анкара и Москва пришли к соглашению по вопросу плана, предполагающего распространение режима перемирия на всю территорию Сирии.

Указанный план будет представлен участникам конфликта.

Действие договоренности охватит все районы, где идут бои между правительственной армией и отрядами повстанцев.

В рамках договоренности Турции и Москвы сторонам конфликта будет предложено прекратить боевые действия с 00:00 29 декабря.

Договоренность о перемирии не распространяется на террористические организации.

В случае успеха соглашения о перемирии, правительство президента Сирии Башара Асада и оппозиция при содействии Турции и России начнут в Астане (столица Казахстана, — ред.) обсуждения политического урегулирования конфликта.

Турция и Россия выступят гарантами урегулирования. Договоренность направлена на содействие продвижению политического процесса, что предусмотрено резолюцией Генассамблеи ООН за № 2254 по Сирии.