

Угонщики ливийского пассажирского самолета сдались властям Мальты 2016 Декабрь 24 ( Суббота ) 12:33:16



РБК: Все пассажиры и члены экипажа захваченного ливийского самолета освобождены, угонщики сдались властям Мальты. Захватчики задержаны спецназом

Угонщики ливийского пассажирского самолета сдались, после чего власти их обыскали и задержали. Об этом в своем Twitter сообщил ​премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.



Он также заявил, что освобождены все члены экипажа, которых преступники удерживали в заложниках. Самолет был захвачен в пятницу днем и приземлился в аэропорту Мальты. На его борту находились 111 пассажиров и семь членов экипажа. Лайнер, который принадлежит ливийским авиалиниям Afriqiyah Airways, следовал из Сабхи в Триполи.



Ранее в результате переговоров были освобождены все пассажиры и большинство членов экипажа. Они покинули самолет тремя партиями.



По данным газеты Times of Malta, угонщики утверждали, что они принадлежат к радикальной исламистской группировке «Аль-Фатих аль-Джадид», которая поддерживала действия бывшего премьер-министра Ливии Муаммара Каддафи.



В результате угона самолета никто не пострадал. Захватчики изначально заявляли, что они могут отпустить всех заложников, если будут выполнены их требования. Суть условий угонщиков до сих пор не ясна, однако несколько местных СМИ со ссылкой на источники сообщили, что они требовали освобождения сына Каддафи и создания в Ливии каддафистской партии.

