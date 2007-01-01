



Дело против Натига Керимова передано в суд

2016 Декабрь 31 ( Суббота ) 20:51:30

Уголовное дело против главы Совета старейшин поселка Нардаран Натига Керимова, обвиняемого в госизмене поступило в производство Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Подготовитрельное заседание назначено на 10 января под председательством судьи Эльдара Исмайлова.

Он предстанет перед судом вместе с Инглабом Ахадовым – бывшим заместителем председателя Исламской партии Азербайджана (ИПА), который также обвиняется в госизмене.

Натиг Керимов был арестован в начале января прошлого года. 19 января его выпустили под домашний арест.

Ранее, 26 января в Нардаране была проведена спецоперация, в результате которой были убиты 6 человек, в том числе 2 полицейских. В связи с событиями в Нардаране были арестованы около 90 человек. Часть из них были осужден на сроки от 1,5 до 6,5 лет лишения свободы по обвинению в незаконном хранении оружия. Продолжается судебные процессы над еще двумя группами обвиняемых, в том числе лидером движения «Мусульманское единство» Тале Багирзаде и его заместителем Эльчином Гасымовым.

Ахадов был арестован 27 января 2015 г. в Сальянском районе. –06D--