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Общество 2016
Открыт Центр реабилитации несовершеннолетних и лиц с ограниченными возможностями

Открыт Центр реабилитации несовершеннолетних и лиц с ограниченными возможностями

2016 Декабрь 29 ( Четверг )  17:34:05
English Azərbaycan

В четверг в поселке Забрат открылся Центр социальной реабилитации  несовершеннолетних с ограниченными возможностями зрения, социального убежища для лиц старше 18 лет, и Реабилитационного центра для несовершеннолетних при Министерства труда.

В церемонии открытия приняли участие глава государства с членами семьи.

Как ожидается, в этом Центре реабилитацию и защиту смогут получить десятки лиц указанных категорий. -02D-

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