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Общество 2016
Гражданка пыталась провести во внутренних органах 250 гр. золотых изделий

Гражданка пыталась провести во внутренних органах 250 гр. золотых изделий

2016 Декабрь 29 ( Четверг )  13:15:59
English Azərbaycan

У гражданки Азербайджана в Бакинском аэропорту конфисковано 254,26 граммов золота 583/585 пробы, сообщает Государственный таможенный комитет.

Как передает Turan, женщина, летевшая рейсом Стамбул-Баку, была взята под контроль на основе оперативной информации.   

После прохождения зоны таможенного контроля, она была приглашена для личного досмотра. Ей было заявлено, что для осмотра внутренних органов будет приглашен врач. После этого, женщина призналась, что во внутренних органах спрятала золотые изделия, не указав в декларации.

У нее было изъято 18 кулонов, 22 кольца, 17 пар серег, 3 ожерелья, 3 комплекта серег и колец, 4 комплекта браслет-серьги-кольцо и 3 браслета.   –71D-

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