

Служба госбезопасности задержала три группы валютчиков 2016 Декабрь 29 ( Четверг ) 10:51:54

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Служба госбезопасности разоблачила три группы, занимавшиеся незаконным оборотом валюты на десятки миллионов долларов, говорится в сообщении СГБ. Речь идет об обороте иностранной валюты на «черном рынке». Возбуждено уголовное дело. По подозрению в незаконных валютных операциях 27 декабря были задержаны и привлечены к уголовной ответственности граждане Азербайджана Н. Мустафаев, К. Усубов, Э. Асланов, Ф. Алиев, А. Рзаев, С. Усубов, Э. Эльдаров, Т. Мирзалиев, Р. Асланлы и другие. Следственные мероприятия продолжаются, говорится в сообщении ГСБ. -02D-