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Общество 2016
Служба госбезопасности задержала три группы валютчиков

Служба госбезопасности задержала три группы валютчиков

2016 Декабрь 29 ( Четверг )  10:51:54
English Azərbaycan

  Служба госбезопасности  разоблачила три группы, занимавшиеся незаконным оборотом валюты на десятки миллионов долларов, говорится в сообщении СГБ.

Речь идет об обороте иностранной валюты на «черном рынке». Возбуждено уголовное дело.

По подозрению в незаконных валютных операциях  27 декабря  были задержаны и привлечены к уголовной ответственности граждане Азербайджана Н. Мустафаев, К. Усубов, Э. Асланов, Ф. Алиев, А. Рзаев, С. Усубов, Э. Эльдаров, Т. Мирзалиев, Р. Асланлы и другие.

Следственные мероприятия  продолжаются, говорится в сообщении ГСБ. -02D-

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