



Замредактора газеты «Азадлыг» допрошен в генпрокуратуре (ОБНОВЛЕНО)

2016 Декабрь 29 ( Четверг ) 16:12:22

Первый заместитель главного редактора газеты «Азадлыг» Рахим Гаджиев сегодня был допрошен в Следственном управлении по тяжким преступлениям генеральной прокуратуры Азербайджана.

Как сообщил Гаджиев корреспонденту Turan, его допрашивал следователь Анар Демирчиев.

«В течение часа я отвечал на вопросы в связи с уголовным делом против финансового директора газеты «Азадлыг» Фаига Амирли и деятельностью газеты «Азадлыг», - сказал Гаджиев.

Напомним, что Амирли был задержан 20 августа 2016 г. Ему предъявлены обвинения по ст. 283-2 (разжигание межнациональной розни) и 168.1 (посягательства на права человека под предлогом исполнения религиозных обрядов) УК.

Следствие представляет Амирли, как имама движения «Хизмет», возглавляемого турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом, который проживает в США и обвиняется Анкарой в организации попытки госпереворота.

Амирли отвергает обвинения и считает их политически мотивированными. -03B05-

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2016 Dекабрь 28 (Среда) 21:32:36

Первый заместитель главного редактора газеты «Азадлыг» Рахим Гаджиев 29 декабря вызван в Следственное управление по тяжким преступлениям генеральной прокуратуры Азербайджана. Об этом он сам сообщил журналистам.

Гаджиеву велено быть в указанном управлении в 14.00 29 декабря. Его вызвал следователь Анар Демирчиев.

Гаджиев ранее в сентябре был допрошен в генпрокуратуре в качестве свидетеля.

С него была взята подписка о не разглашении, и он лишь сообщил СМИ о том, что вопросы ему задавали в связи с деятельностью газеты «Азадлыг».

До этого в Следственном управлении по тяжким преступлениям генеральной прокуратуры были допрошены другие сотрудники газеты «Азадлыг» Видади Мамедов, Хаял Бабаев и замредактора Суджеддин Шарифов.

Они сообщали, что допрос касался дела финансового директора газеты «Азадлыг» Фаига Амирли.

Он был задержан 20 августа. Амирли были выдвинуты обвинения по статьям

168.1 (посягательства на права граждан под предлогом исполнения религиозных обрядов) и 283.2.2 (разжигание межрелигиозной розни) УК. Следствие представляет его как имама движения «Хизмет», руководимого проживающим в США турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом. Амирли отвергает обвинение.

После ареста Амирли с 6 сентября был приостановлен выпуск печатной версии газеты «Азадлыг». Государственное издательство «Азербайджан» отказалось печатать газету из-за долгов. При этом долги государственной фирмы «Гасид» газете «Азадлыг» превышают многократно ее задолженность издательству.

Наряду с этим, газета не может осуществлять банковские операции. Ее уполномоченным лицом в банке является Амирли. Полномочия другого назначенного редакцией представителя банком не признаются.—06D--