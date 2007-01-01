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Общество 2016
На газопроводе в Сангачале теракта не было – SOCAR

На газопроводе в Сангачале теракта не было – SOCAR

2016 Декабрь 28 ( Среда )  17:31:16
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Взрыв на магистральном газопроводе 27 декабря в поселке Сангачал (43 км от Баку), носил техногенный характер, говорится в сообщении Госнефтекомпании страны SOCAR.

В то же время, в сообщении отмечено, что причины аварии на газопроводе расследуются, есть несколько версий. Среди возможных причин аварии   называется низкое качество сварки или материалов газопровода, сданного в эксплуатацию в 2002 году, а также износ трубопровода агрессивной средой и оползневой зоной.

После взрыва на газопроводе начался пожар, который был потушен через нескольких часов. По официальным данным, жертв и пострадавших не было. SOCAR обещал восстановить газопровод через 2 дня. -02D-

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