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Общество 2016
Жители поселка Сабунчи не хотят плавать в нечистотах

Жители поселка Сабунчи не хотят плавать в нечистотах

2016 Декабрь 28 ( Среда )  14:06:16
English Azərbaycan

Группа жителей поселка Сабунчи по улице Мусабекова  обратилась с открытым письмом к руководству страны и в СМИ в связи с ужасным состоянием местной инфраструктуры.

Так, из-за неисправности системы канализации, эта улица постоянно залита водой и нечистотами.

«При любом, самом небольшом дожде улица заливается водой и в канализацию не уходит»,- пишут жители. При этом, по улице невозможно бывает не только пройти пешком, но и проехать на машине.

Многочисленные обращения в соответствующие госорганы и прежде всего «Азерсу», отвечающей за работу канализационной системы, результатов не дают. Поэтому жители вынуждены обратиться к прессе. Обращение подписали 11 человек.-05D-

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